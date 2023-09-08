Melisa Döngel, Marilyn Monroe oldu Yeni dizisi Kirli Sepeti ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Melisa Döngel, güzelliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

ensonhaber.com

Kusursuz Kiracı, Aşk Taktikleri gibi başarılı yapımlarda rol alan ve yeni dizisi Kirli Sepeti ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Melisa Döngel son pozlarıyla ilgi odağı oldu.

Broadway in İstanbul Vol.2 müzikalinde Marilyn Monroe'yu canlandıracak olan Döngel pozlarıyla beğeni topladı.

23 yaşındaki güzel oyuncu iddialı fotoğraflarını peş peşe paylaştı.

"Hem dans edecek hem de oynayacak"

Bir dergiye verdiği röportajda "Hayatımda ilk defa seyirciyle göz göze olduğum canlı bir sahne performansı sergileyeceğim." diyen Döngel projede hem şarkı söyleyecek, hem dans edecek hem de oyunculuk yapacak.

"Bayılıyorum"

Melisa Döngel paylaşımında fotoğrafçı Cihan Nacar'ı da etiketledi ve "Bayılıyorum" notunu düştü.