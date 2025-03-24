Melisa Döngel son sevgilisi Öncü Sönmez'den de ayrıldı

Haber Merkezi
Ekranların sarışın güzellerinden Melisa Döngel, özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor.
Yaklaşık 3 hafta önce ortak arkadaşları sayesinde cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Öncü Sönmez ile aşk yaşamaya başlayan Döngel'den kötü haber geldi.
Arkadaş çevrelerinin sosyal medyada paylaştığı el ele fotoğraflarla gündeme gelen çiftin ilişkisi, kısa sürdü.
KARAKTER UYUŞMADI
Karakter uyuşmazlıkları nedeniyle uyum sağlayamayan ikili, karşılıklı anlayış çerçevesinde yollarını ayırdığı öğrenildi.
Özel hayatı hakkında sessiz kalmayı tercih eden Döngel, biten ilişkisi hakkında da açıklama yapmadı.
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