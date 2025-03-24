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Melisa Döngel son sevgilisi Öncü Sönmez'den de ayrıldı

Melisa Döngel son sevgilisi Öncü Sönmez'den de ayrıldı Aşktan yana yüzü gülmeyen isimlerden Melisa Döngel, ilişkilerinde bir türlü mutluluğu bulamıyor. Ünlü isim sosyetik aşkını da hayatından çıkardı.