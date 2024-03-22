Melisa Döngel'den hayran bırakan siyah beyaz kareler! Yorum yağdı Açıklamaları, yaşam tarzı, estetikleri ve yaşadığı aşklarla adından söz ettirmeye devam eden güzel oyuncu Melisa Döngel, şimdi de son pozlarıyla gündem oldu.

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Şu sıralar Şimdilerde Kirli Sepeti dizisinde hayat verdiği Aylin karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Melisa Döngel, Sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündem oluyor.

Sefo aşkı da bitti

En son rapçi Sefo ile yaşadığı aşkla çok konuşulan Döngel, son paylaşımıyla çok konuşuldu.

Verdiği siyah beyaz pozları Instagram hesabından yayınlayan güzel oyuncuya yorum yağdı. Döngel, karelerine kalp emojisi koymakla yetindi.

"Ben benlikten çıkmışım aslında!"

Daha önce katıldığı programda estetiklerini bir bir sıralayan Melisa Döngel "Ben benlikten çıkmışım aslında!" itirafında bulunmuştu.

Ünlü isim “Çene dolgum, biraz yanak dolgum var, biraz dudak, biraz da botoks.” ifadelerini kullanmıştı.