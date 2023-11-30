Melisa Döngel’den skandal sözler: "Arkadaşımın sevgilisiyle aşk yaşarım" Şimdilerde Kirli Sepeti dizisinde rol alan Melisa Döngel'in o sözleri gündem oldu.

ensonhaber.com

Rapçi Sefo ve Sergen Yalçın'la yaşadığı aşklarla gündeme gelen oyuncu Melisa Döngel'in, bir YouTube kanalında yaptığı açıklama olay oldu.

24 yaşındaki oyuncunun yaptığı itiraf tepki topladı.

Güzel oyuncu, arkadaşlarının sevgilisini beğenirse geri durmayacağını söyledi.

İşte Döngel'in sarf ettiği sözler şöyle:

"Asla 'yapmam' demem"

"Baktın arkadaşımın sevgilisi, beğenirim hoşlanırım asla 'yapmam' demem. Ama yani yapmamaya çalışırım, özen gösteririm."