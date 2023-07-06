Melisa Döngel'e Sergen Yalçın yorumları geliyor
ensonhaber.com

En son şarkıcı Sefo ile birlikte olan güzel Melisa Döngel'in, gönlünü futbol camiasının en çapkın isimlerinden biri olan Sergen Yalçın'a kaptırdığı iddia edilmişti.

Melisa Döngel'e Sergen Yalçın yorumları geliyor

"Sergen Yalçın zevkli adam"

İddialar sosyal medyada gündemken Melisa Döngel, deniz kenarından dekolteli tarzıyla verdiği pozları paylaştı. Melisa Döngel'i görenler " zevkli adam" yorumlarında bulundu.

Melisa Döngel'e Sergen Yalçın yorumları geliyor

Kısa süre önce Melisa Döngel'le ilişkisi biten Sefo, iddiaları gündemdeyken kusma emojisi paylaşarak dikkat çekmişti.