Melisa Döngel’in annesi Rus çıktı Güzelliği beğeni toplayan Melisa Döngel, Türkiye'ye gelen annesini paylaştı.

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Kusursuz Kiracı, Aşk Taktikleri gibi başarılı yapımlarda rol alan Melisa Döngel, güzelliğiyle de konuşulan bir isim.

23 yaşındaki güzel oyuncu, Türkiye'ye gelen Rus annesini havaalanında karşıladığı anları paylaştı.

Ünlü isim, daha sonra annesiyle pozlarını yayınlamaya devam etti.

Döngel'in Rus annesi güzelliğiyle beğeni topladı. Kız kardeşi Elif Döngel ile de paylaşım yapan ünlü isme sosyal medyada "Güzellik genetik" yorumları yapıldı.

Sen Çal Kapımı dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Döngel, sonrasında Burcu Özberk ile Aşk Mantık İntikam dizisinde de rol almıştı.