Melisa Döngel'in güzelliğinin sırrı şaşırttı! Sıcaktan uzak duruyor

Haber Merkezi

Son dönemin en popüler oyuncularından 25 yaşındaki Melisa Döngel, aşk hayatı istediği gibi gitmese de güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Farklı tarzıyla dikkatleri çeken Melisa Döngel, güzellik sırrını açıkladı.

"ANNEM ÖĞRETTİ"

Döngel, "Annem biraz öyle aşıladı bize. Biz kalorifer yakmayız, sıcak duş almayız. Battaniyeleri üst üste koyup ısınmayız. Hava ile iç içeyiz. O yüzden çok üşümem ve hasta olmam." dedi.

Melisa Döngel en son futbolcu Kerem Atakan Kesgin ile aşk yaşıyordu. 14 Şubat öncesi ayrılan ünlü oyuncu, "Şu an yalnızım. Hayatımda kimse yok. Galiba 14 Şubat’a gelince benden ayrılıyorlar." demişti.