Melisa Döngel'in tekne pozları Sergen Yalçın'la aşk yaşadığı iddia edilen Melisa Döngel, tatil pozlarına yenilerini ekledi.

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Şarkıcı Sefo ile ilişkisini bitirdikten sonra adı eski Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın ile aşk dedikodularına karışan genç oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

En son Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde rol alan Melisa Döngel, Instagram hesabından yeni kareler paylaştı.

Döngel bir davet için Bozburun’a gitti. Sonra arkadaşlarının da olduğu lüks bir tekneyle denize açıldı.

Burada pozlar verirken bikinisinin üstüne taktığı inci kolyeyi de çıkarmadı.

“Hastasıyız yazın ve doğallığın”

Makyajsız ve en doğal haliyle poz veren oyuncu, bu kareleri “Hastasıyız yazın ve doğallığın.” notuyla paylaştı.