Melisa Döngel'in zayıflama sırrı: Aralıklı oruç Zayıf olmasının sırrını paylaşan ünlü oyuncu Melisa Döngel ,son dönemin modası olan aralıklı orucu uyguladığını söyledi.

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Rol aldığı yapımlar, sosyal medya paylaşımları ve Sergen Yalçın ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Melisa Döngel, gündem olmaya devam ediyor.

Güzelliği ve fit vücuduyla kendine hayran bırakan Döngel, zayıflama sırrını paylaştı.

"16 saat aç kalıyorum"

Aralıklı oruç yaptığını söyleyen Melisa Döngel "16 saat kendini aç bırakıyorsun, Tek öğünde istediğim her şeyi tüketiyorum" dedi.

"Herkes kendiyle barışık olmalı"

Geçtiğimiz günlerde bir programa konuk olan Döngel, estetiklerini de tek tek açıklamıştı.

Döngel açıklamasında şunları söylemişti: "'Estetik' de denmez buna. Çenem dolgum var, yanak dolgum var, dudak dolgum var. Biraz da botoks. Ben benlikten çıkmışım aslında. Yapılan işlemleri söyleyeceğim tabiii. Herkes kendiyle barışık olmalı bence."