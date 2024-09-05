Melisa ikinci kez babası Acun Ilıcalı'nın düğününe gitti! Hazırlığı Şeyma Subaşı izledi Dördüncü kez damat olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa Ilıcalı hazırlandı, eski eş Şeyma Subaşı izledi.

Haber Merkezi

4 kızı 1 kız torunu bulunan magazin dünyasının en ünlü ismi Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile boşandıktan kısa bir süre sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Bir süredir beraber yaşayan 55 yaşındaki Acun Ilıcalı ile 25 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya, Esma Sultan Yalısı'nda evet diyerek hayatlarını birleştirdi.

ANNESİNE DANIŞTI

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa, 2013 yılında dünyaya gelmiş ve 2017 yılında anne ve babasının düğününe katılmıştı.

11 yaşındaki Melisa, bu kez babasının Ayça Çağla Altunkaya ile olan düğününe gitti.

ŞEYMA PAYLAŞTI

Eski eş Şeyma Subaşı, kızı Melisa'nın düğün hazırlığı esnasında kızıyla görüntülü konuştuğu anı Instagram hesabında paylaştı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

MELİSA ANNESİNİN DE İKİ DÜĞÜNÜNE GİTTİ

Melisa Ilıcalı geçtiğimiz yıllarda da annesi Şeyma Subaşı'nın düğününe katılmıştı. Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile Fas’ın Marakeş şehrinde nikah masasına oturan Şeyma Subaşı, aynı yerde iki gün süren düğün yapmıştı. Çift, evlilikleri bir yılı doldurmadan boşanmıştı.



Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile 2 Mayıs’ta Fas’ın Marakeş şehrinde nikah masasına oturan Şeyma Subaşı, aynı yerde iki gün süren düğün yaptı.