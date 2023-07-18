Melisa Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'dan samimi pozlar Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından kızı Melisa ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın sevgili dolu anlarını paylaştı.

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Magazin gündeminden düşmeyen isimlerden Acun Ilıcalı, tatil pozlarıyla ilgi odağı oldu.

Arkadaşları, sevgilisi ve kızı ile tatile çıkan ünlü isim peş peşe paylaşım yaptı.

Acun'un mutluluk fotoğrafı

Şeyma Subaşı’dan boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile sevgili olan Ilıcalı kızı Melisa ve Altunkaya’nın samimi anlarını paylaştı. Ilıcalı'nın paylaşımlarında sevgilisi ve kızının sevgi dolu pozları dikkat çekti.

Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya doğum gününde evlenme teklifi ettiği iddia edilen Acun Ilıcalı'nın eylül ayında nikah masasına oturacağı bilgisi gelmişti.