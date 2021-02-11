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Melisa Şenolsun: 14 Şubat benim için önemsiz

Melisa Şenolsun: 14 Şubat benim için önemsiz

Umut Evirgen ile aşk yaşayan Melisa Şenolsun, Sevgiler Günü'nün kendisi için bir şey ifade etmediğini söyledi.