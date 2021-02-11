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- Melisa Şenolsun: 14 Şubat benim için önemsiz
Melisa Şenolsun: 14 Şubat benim için önemsiz
Umut Evirgen ile aşk yaşayan Melisa Şenolsun, Sevgiler Günü'nün kendisi için bir şey ifade etmediğini söyledi.
- Haber Merkezi
- 11.02.2021 - 10:40
- Güncelleme : 11.02.2021 - 10:52
Güzel oyuncu Melisa Şenolsun, geçen temmuzda Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Oyuncu, önceki gün Rumeli Hisarı’nda markete giderken görüntülendi. Çıkışta objektifleri karşısında görünce şaşırdı.
"ÖNEMSİZ BİR GÜN"
"14 Şubat Sevgililer Günü için özel bir planınız, sürpriziniz var mı?” sorusuna yanıt verdi.
Oyuncu, "Hayır hiçbir plan yapmadım. Benim için ‘14 Şubat’ önemsiz bir gün." dedi.