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    Melisa Şenolsun, dekolte yarışında

    Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun, Altın Kelebek için tercih ettiği elbiseyle pozlarını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2021 - 14:10
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 14:55
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    Melisa Şenolsun, dekolte yarışında

    'Masumlar Apartmanı' dizisinde canlandırdığı 'Rüya' karakteriyle dikkat çeken ünlü oyuncu Melisa Şenolsun, Altın Kelebek'te giydiği elbiseyle gündem oldu.

    İDDİALI İSİMLERDEN

    Instagram'da 1 milyondan fazla takipçisi bulunan Şenolsun, Altın Kelebek için iddialı bir seçim yaptı.

    MELİS SEZEN'LE YARIŞTI

    Derin göğüs dekoltesi tercih ettiği kıyafetiyle verdiği pozları paylaşan Melisa Şenolsun'a yorum yağdı. Aynı törende giydiği elbiseyle gündeme gelen Melis Sezen ile karşılaştırılan Şenolsun, hayranlarını ikiye böldü.

    Melisa Şenolsun, dekolte yarışında #1Melisa Şenolsun, dekolte yarışında #2

    Melisa Şenolsun, dekolte yarışında #3

    Melisa Şenolsun, dekolte yarışında #4

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