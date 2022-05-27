Melisa Şenolsun, sezonu açtığını duyurdu

Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun tatil sezonunu açtı.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyunculardan Melisa Şenolsun son olarak sütyen giymeden bir paylaşım yapmıştı. Oyuncu bir takipçisinin MHP'li eski vekil Ahmet Çakar'ın sözlerine gönderme yaparak "Sütyensizsiniz kızmasınlar" yorumunda bulunmasına "Karışamazlar, hakları yok, anlayacaklar başka yol yok" yanıtını vermişti.

Denizin ortasında

Güzel oyuncu, şimdi de tatil sezonunu açtığını duyurdu. Denizin ortasında çekilmiş bir karesini paylaşan Melisa Şenolsun güneşin ve denizin tadını çıkardı.

Deniz yatağında sere serpe yatan Melisa Şenolsun o anlarını paylaştıktan sonra bikinili hallerini de paylaştı.