Petrol
113.89
-0.25%
Euro
17.5935
0.19%
Dolar
16.3685
0.12%
Altın
975.67
0.32%
Borsa
2451
0.00%
Bitcoin
477.664
-2.76%
BTXN Coin
13.22
-0.52%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Melisa Şenolsun, sezonu açtığını duyurdu

    Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun tatil sezonunu açtı.
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2022 - 09:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Melisa Şenolsun, sezonu açtığını duyurdu

    Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyunculardan Melisa Şenolsun son olarak sütyen giymeden bir paylaşım yapmıştı. Oyuncu bir takipçisinin MHP'li eski vekil Ahmet Çakar'ın sözlerine gönderme yaparak "Sütyensizsiniz kızmasınlar" yorumunda bulunmasına "Karışamazlar, hakları yok, anlayacaklar başka yol yok" yanıtını vermişti.

    Denizin ortasında

    Güzel oyuncu, şimdi de tatil sezonunu açtığını duyurdu. Denizin ortasında çekilmiş bir karesini paylaşan Melisa Şenolsun güneşin ve denizin tadını çıkardı.

    Deniz yatağında sere serpe yatan Melisa Şenolsun o anlarını paylaştıktan sonra bikinili hallerini de paylaştı.

    Melisa Şenolsun, sezonu açtığını duyurdu #1

    Melisa Şenolsun, sezonu açtığını duyurdu #2

    Melisa Şenolsun, sezonu açtığını duyurdu #3


    İlginizi Çekebilir

    Erdoğan'a tazminat ödeyecek
    Gündem

    Erdoğan'a tazminat ödeyecek

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Beyoğlu'nda çatıya çıkan hırsız, çocuğun üstüne düştü
    3. Sayfa

    Beyoğlu'nda çatıya çıkan hırsız, çocuğun üstüne düştü

    Görüş Bildir