Melisa Şenolsun, Umut Evirgen’in evine taşındı

Geçtiğimiz aylarda aşklarını sosyal medyadan ilan eden Umut Evirgen ile Melisa Şenolsun, beraber yaşama kararı aldı.

Oyuncu Tuba Büyüküstün ile olan üç yıllık ilişkisini geçtiğimiz mayıs ayında noktalayan işletmeci Umut Evirgen, aradan geçen 3 ayın ardından gönlünü oyuncu Melisa Şenolsun'a kaptırdı.

Birlikteliklerini sosyal medyadan duyuran çift, çıktıkları Ege tatilinde çekilen pozlarını da Instagram'da yayınladı.

Mutlu çiftin bu kareleri olay yarattı.

SEVGİLİSİNİN LÜKS EVİNE TAŞINDI

Yaz tatilinden sonra İstanbul'un çeşitli noktalarında sık sık el ele görüntülenen ikili, geçtiğimiz günlerde birlikte yaşama kararı aldı.

Kadıköy Moda'da yaşayan 24 yaşındaki güzel oyuncu, birkaç gün önce Umut Evirgen'in Emirgan'daki lüks evine taşındı.