Melisa Şenolsun ve Umut Evirgen çiftinin şoke eden ayrılık nedeni! Büyük aşkta Tuba Büyüküstün krizi

Melisa Şenolsun ve Umut Evirgen çiftinin şoke eden ayrılık nedeni! Büyük aşkta Tuba Büyüküstün krizi

Geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başlayan oyuncu Melisa Şenolsun ve işletmeci Umut Evirgen çiftinin sessiz sedasiz ayrıldığı iddia edilmişti. Çiftin ayrılık nedeni belli oldu.

Tuba Büyüküstün birlikteliğiyle medyatik olan işletmeci Umut Evirgen'in, üç yıl aşk yaşadığı ve 2020 yılında ayrıldığı eski sevgilisini unutamadığı iddia edildi.

Büyüküstün'le geçtiğimiz yıl ayrıldıktan sonra kalbini oyuncu Melisa Şenolsun'a kaptıran 31 yaşındaki Evirgen'in bu ilişkisi de hüsranla sonuçlandı.

Ayrıldıkları konuşulan ikiliden Şenolsun'un yakın çevresinden edinilen bilgiye göre Evirgen, eski aşkıyla dost kalarak görüşmeye devam etti.

Takvim gazetesinin haberine göre 31 yaşındaki ünlü işletmeci, Kurban Bayramı'nı kutlamak için 39 yaşındaki güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'e mesaj attı.

MESAJI YAKALADI

Daha sonra Büyüküstün'den, Evirgen'in mesajına yanıt geldi. O sırada Evirgen'in yanında olan Şenolsun, bu mesajı gördü.

"NE VAR BUNDA!"

Evirgen, sevgilisine, "Ne var bunda dostça bayramını kutladım. Çocuklarını sordum. Hepsi bu kadar" dediği ancak Şenolsun'un kriz çıkardığı öne sürüldü.

Sevgilisinin üç yıl birlikte olduğu eski aşkı Tuba Büyüküstün'le görüşmeye devam etmesini kabullenemeyen 24 yaşındaki Melisa Şenolsun, ilişkyi sonlandırma kararı aldı.

Yüz yüze görüşmeyen Evirgen ve Şenolsun, sosyal medyada birbirlerini takip etmeye devam ediyor.