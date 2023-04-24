Melisa Sözen, evliliği düşünmüyor
ensonhaber.com

Uzun yıllardır Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin ile gözlerden uzak bir aşk yaşayan ünlü oyuncu Melisa Sözen, zaman zaman birlikte çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Melisa Sözen, evliliği düşünmüyor

"İyi ki doğdun sevgilim"

Sözen, geçtiğimiz haziran ayında uzun süredir aşk yaşadığı Harun Tekin'in 44'üncü yaşını kutlamıştı. Tekin'in çocukluk fotoğrafını paylaşan oyuncu, "İyi ki doğdun sevgilim, seni çok seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Melisa Sözen, evliliği düşünmüyor

"9 yıl oldu"

İlişkisi hakkında konuşan Sözen, "Harun çok iyi. Bizde bir değişiklik yok biliyorsunuz 9 yıl oldu. Mutlu sağlıklı huzurlu devam ediyoruz. Evlenmeyi düşünmüyoruz. Bu halimizle devam ediyoruz böyle mutluyuz'' dedi.

Melisa Sözen, evliliği düşünmüyor
Melisa Sözen, evliliği düşünmüyor
Melisa Sözen, evliliği düşünmüyor