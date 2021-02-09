Melisa Sözen: Evlilik düşünmüyoruz

7 yıldır şarkıcı Harun Tekin ile birlikte olan Melisa Sözen, evlilik düşünmediklerini söyledi.

Oyuncu Melisa Sözen, önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Uzun yıllardır Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin ile aşk yaşayan Melisa Sözen, evlilik sorusuna yanıt verdi.

"HARUN BANA İNANDI"

Bir dergiye verdiği röportajda "Harun Tekin olmasa bazı şeyleri başaramazdım." sözlerine açıklık getiren Sözen, "Başlık çıkacak bir şey değildi. Onun desteği ve bana olan inancı, insan yanındaki kişiyle birlikte daha da gelişir, özgürleşir, kendine inanır anlamında söyledim. O anlamda beni sonsuz destekledi. Dolayısıyla hayalini kurduğun her şeyi yaparken yanımda Harun gibi bir güç vardı. Onun altını çizmek istedim aslında." dedi.

"BÖYLE DE MUTLUYUZ"

Evlilik sorusuna da oyuncu, "Biz bayağıdır birlikteyiz, böyle de çok mutluyuz. Onun için şu an gündemimizde böyle bir şey yok." açıklamasını yaptı.

Yedi yıldır birlikte olan Melisa Sözen-Harun Tekin çifti, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. İkili, birlikte çekilen karelerini zaman zaman sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.