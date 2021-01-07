Melisa Sözen: Farklı karakterleri oynamak istiyorum

Melisa Sözen, kariyerine bundan sonra farklı karakterler oynayarak devam etmek istiyor.

Ünlü oyuncu Melisa Sözen önceki gün Cihangir’de bir arkadaşıyla yürüyüş yaparken görüntülendi.

"GERÇEK OLMASI ÖNEMLİ"

Son olarak “Kırmızı Oda” dizisinde rol alan oyuncu, “Karakterin gerçek oluşu beğenilmesinde etkili oldu. Bundan sonra da her oyuncu gibi bende farklı farklı karakterleri oynamak istiyorum.

"SEYİRCİ DOĞALLIK İSTİYOR"

Senaryolar kalıplaşmış karakterlerin dışında farklı yönlere doğru evriliyor. Seyirci dizelerde doğallığı tercih ediyor” dedi.