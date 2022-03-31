Melisa Sözen güzellik sırrını paylaştı

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Melisa Sözen, bir kozmetik firmasının reklam yüzü oldu.

Yüzü olduğu bir kozmetik markasının tanıtımına katılan oyuncu Melisa Sözen, kamera karşısına geçti.

"ANNEANNEMİN SIRRI"

Doğal bir güzelliği olan Sözen, bakım sırlarıyla ilgili konuştu. Sözen, "Benim değil ama anneannemin var. Bal ile yoğurdu karıştırarak kullandığı karışımı var. Cildi gerçekten inanılmaz" dedi.

Özel hayatı ve meslek yaşantısı hakkında da samimi açıklamalarda bulunan Sözen, sektördeki kadın erkek eşitsizliğine isyan etti.

"EŞİTSİZLİK HER ALANDA VAR"

Erkek oyuncuların aldığı ücretlerin kadınlardan daha fazla olmasından yakınan ünlü oyuncu ''Maalesef bu eşitsizlik hayatın her alanında olduğu gibi bizim sektörümüzde de var. Hepimiz bunun için elimizden gelen savaşı veriyoruz. İnanıyorum ki yapımcıların tutumlarıyla da doğru yolu bulacağız'' şeklinde konuştu.