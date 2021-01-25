Melisa Sözen: Harun'a hayranım

Bir magazin dergisine röportaj veren Melisa Sözen, sevgilisi Harun Tekin ve ilişkisini anlattı.

Ünlü oyuncu Melisa Sözen, bir magazin dergisine röportaj verdi; hem rock’çı sevgilisi Harun Tekin ile ilişkisini hem de kendini anlattı.

"GELİŞİME AÇIK"

Sevgilisine hayran olduğunu söyleyen Sözen, “Harun ile tanıştığımız günden bu yana geçen süre içerisinde birlikte değişen, dönüşen, iyileşen, güzelleşen bir yolculuk içindeyiz.

"BAŞARIM ONUN SAYESİNDE"

Başardığım, altından kalktığım birçok şeyi onun desteği ve inancıyla yaptım. Harun’un bunca başarıya rağmen hala gelişime açık olması, empati yeteneği ve mütevazılığı bende hayranlık uyandırıyor.” dedi.