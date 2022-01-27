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- Melisa Sözen ile Harun Tekin'den aşk pozları
Melisa Sözen ile Harun Tekin'den aşk pozları
Yeni albümüyle gündemde olan Mor ve Ötesi’nin solisti Harun Tekin ve Melisa Sözen'den yeni fotoğraflar geldi.
- Haber Merkezi
- 27.01.2022 - 07:16
- Güncelleme : 27.01.2022 - 07:23
Mor ve Ötesi’nin solisti Harun Tekin ile oyuncu Melisa Sözen 8 yıldır dolı dizgin aşk yaşıyor.
EVLİLİK DÜŞÜNMÜYORLAR
Evlilik sorularına “Böyle mutluyuz” diyen Melisa Sözen-Harun Tekin çifti dün sevgi dolu bir poz verdi.
Melisa Sözen’in paylaştığı karede sevgilisine romantik bakışı sosyal medyada çok konuşuldu. Takipçileri Sözen'in aşk dolu bakışlarına "Seneler ilişkilerinden hiçbir şey götürmemiş" yorumu yaptı.