Euro
15.2753
-0.08%
Dolar
13.5933
0.03%
Altın
793.6620
-0.12%
Borsa
1951
0.31%
Bitcoin
497.835
-3.38%
BTXN Coin
30.85
-0.29%
-2ºC
İstanbul
Çok bulutlu -2 C

    Melisa Sözen ile Harun Tekin'den aşk pozları

    Yeni albümüyle gündemde olan Mor ve Ötesi’nin solisti Harun Tekin ve Melisa Sözen'den yeni fotoğraflar geldi.
    • Haber Merkezi
    • 27.01.2022 - 07:16
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 07:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Melisa Sözen ile Harun Tekin'den aşk pozları

    Mor ve Ötesi’nin solisti Harun Tekin ile oyuncu Melisa Sözen 8 yıldır dolı dizgin aşk yaşıyor.

    EVLİLİK DÜŞÜNMÜYORLAR

    Evlilik sorularına “Böyle mutluyuz” diyen Melisa Sözen-Harun Tekin çifti dün sevgi dolu bir poz verdi.

    Melisa Sözen’in paylaştığı karede sevgilisine romantik bakışı sosyal medyada çok konuşuldu. Takipçileri Sözen'in aşk dolu bakışlarına "Seneler ilişkilerinden hiçbir şey götürmemiş" yorumu yaptı.

    Melisa Sözen ile Harun Tekin den aşk pozları #1

    Melisa Sözen ile Harun Tekin den aşk pozları #2


    Görüş Bildir