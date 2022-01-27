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Melisa Sözen ile Harun Tekin'den aşk pozları

Melisa Sözen ile Harun Tekin'den aşk pozları

Yeni albümüyle gündemde olan Mor ve Ötesi’nin solisti Harun Tekin ve Melisa Sözen'den yeni fotoğraflar geldi.