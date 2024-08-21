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Melisa Sözen, PYD'li teröristi canlandırdı

Melisa Sözen, PYD'li teröristi canlandırdı Fransa'da yayınlanan bir dizide dizide terör örgütü PKK'nın suriye uzantısı olan PYD'li bir teröristi canlandıran Melisa Sözen'e sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.