Melisa Sözen, PYD'li teröristi canlandırdı

Haber Merkezi
Oyuncu Melisa Sözen'in son rolü sosyal medyada gündem oldu.
Fransa'da bulunan Sözen, ülkenin ünlü polisiye dizisi Le Bureau des Legendes'in üçüncü sezonunda yer aldı.
Melisa Sözen, dizide terör örgütü PKK'nın suriye uzantısı olan PYD'li bir teröristi canlandırdı.
TEPKİLER GECİKMEDİ
Sosyal medya kullanıcıları Sözen'e tepki gösterdi.
10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e, 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütünün güzellemesini yapan Sözen için, "Rol yapmasına gerek kalmamıştır" şeklinde yorumlar yapıldı.
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