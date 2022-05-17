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    Melisa Sözen'den evlilik açıklaması

    Şarkıcı Harun Tekin ile birlikte olan ünlü oyuncu Melisa Sözen, evlilik düşünmediğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2022 - 07:25
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 07:34
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    Melisa Sözen'den evlilik açıklaması

    En son Kırmızı Oda dizisinde Alya karakterine hayat veren Melisa Sözen, uzun zamandır ekranlardan uzak.

    Sözen, önceki gün Cihangir’de kameralara yansıdı. Uzun süredir Harun Tekin ile birliktelik yaşayan Melisa Sözen, evlilik hakkında konuştu.

    "Biz böyle çok mutluyuz"

    10 yıldır Mor ve Ötesi'nin solisti Harun Tekin ile aşk yaşayan Melisa Sözen, "Herkes bize bunu soruyor. Ama biz böyle çok mutluyuz" diyerek evliliğe kapıları kapattı.

    Melisa Sözen den evlilik açıklaması #1

    Melisa Sözen den evlilik açıklaması #2

    Melisa Sözen den evlilik açıklaması #3

    Melisa Sözen den evlilik açıklaması #4


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