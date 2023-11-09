Melisa Sözen'in yeni imajı şaşırttı: Saçlarını kısacık kestirdi Uzun zamandır ekranlarda olmayan başarılı oyuncu Melisa Sözen, imaj değişikliğiyle şaşırttı.

ensonhaber.com

Birçok reyting rekorlu dizilerde rol alan ve uzun süredir ekranlardan uzak olan Melisa Sözen, son olarak Netflix projesinde yer almıştı.

Harun Tekin ile birlikte olan ve özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya dikkat çeken Melisa Sözen, imaj değişikliğiyle gündeme geldi.

Son olarak dijital bir platformda yayınlanan 'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Melisa Sözen, saçlarını kısacık kestirdi.

Yeni imaj takipçilerini ikiye böldü

Sosyal medyadan son halinin karelerini yayınlayan Melisa Sözen'in yeni imajını görenler ikiye bölündü. Güzel oyuncunun yeni imajını beğenen kadar beğenmeyen de oldu.