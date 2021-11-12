Melisa Ural babası Hakan Ural'ı paylaştı: Taburcu oldu

Koronavirüse yakalanan Hakan Ural taburcu olurken, kızı Melisa Ural sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Babasını paylaşan Ural, fotoğrafa "nazar boncuğu" emojisi koydu.

Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu Hakan Ural, koronavirüse yakalandı.

Ural'ın koronavirüse yakalanmasının ardından programdaki partneri Nur Tuğba Namlı bir açıklama yaptı.

Namlı yaptığı açıklamada, "Merak ettiğinizi biliyorum. Açıklama beklediğinizi de biliyorum. Her gün güncelliyoruz. Hakan'ın sağlık durumu ile ilgili merak edilecek hiçbir şey yok. Daha önce yinelediğim gibi diğer haberlere lütfen itibar etmeyin. Sağlık durumu gayet iyi.

Sadece tedavi ve tedbir amaçlı hastanede. Birkaç gün bizden uzak ama en kısa sürede bizlerle olacak. Maalesef böyle yalan yanlış Haberler dolaşıyor.

Her gün söylesek de her gün 'hayır böyle değil, şöyle' desek de yinelemek zorunda kalıyoruz maalesef." dedi.

Bu açıklama hayranların gönlüne su serperken, Ural taburcu olduğunu duyurdu.

HAKAN URAL VE KIZI MELİSA URAL'DAN PAYLAŞIM

Hakan Ural sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar an itibari ile hastaneden evime taburcu oldum. Hamdolsun her şey yolunda.

Birkaç gün evde istirahat ettikten sonra inşallah beraberiz. İyi dileklerde bulunan, bulunmayan herkese çok teşekkürler." dedi.

Bunun akabinde kızı Melisa Ural, babasını paylaştı ve bir kez daha iyi olduğunu duyurdu.