Nükhet Duru’nun konserine giden oyuncu Meltem Cumbul’un dansı gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yaptığı ilginç hareketleri ve tayt açıklaması ile gündeme bomba gibi düşen Nükhet Duru, New York'ta konser verdi.

Duru'yu dinlemeye gelenler arasında oyuncu Meltem Cumbul da vardı. Sahneye çıkan Cumbul, Duru'nun taklidini yapmasıyla dikkat çekti.

"Ay yeter"

Nükher Duru, kendisini taklit eden Meltem Cumbul'a kahkahalarla gülüp "Ay yeter gülmekten bayılacağım." dedi.

Türkiye'yi terk etti

Mehmet Ali Alabora ile oynadığı Yılan Hikayesi dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran ve pek çok başarılı yapımda rol alan Meltem Cumbul bir süre önce Türkiye'dyi terk etmişti. The Actors Studio'nun ömür boyu üyelik seçmelerine girip bu seçmeleri kazanan Meltem Cumbul New York'a yerleşmeye karar verdi.

Meltem Cumbul, Nükhet Duru'yu taklit etti VİDEO

