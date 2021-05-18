Meltem Miraloğlu, eşine vasiyet yazdırdı

Meltem Miraloğlu’na 82 yaşındaki Amerikalı eşi Patrick'ten miras kalacak.

'Hayat Devam Ediyor' isimli dizideki çocuk gelin rolü ile ünlenen oyuncu Meltem Miraloğlu’nun, 82 yaşındaki ABD’li kocası Patrick'e vasiyet karşılığı döndüğünü öğrenildi.

İddiaya göre; eşiyle bir türlü anlaşamayan ve istediklerini yaptıramayan oyuncu, evde sürekli kavga çıkarıyordu. Patrick, bir türlü Green Card için başvuru da yapmayınca, Meltem Miraloğlu boşanmak için evi terk etti.

VASİYET HAZIR

Patrick, Meltem Miraloğlu'nun tekrar eve dönmesi için ona bu sefer kırmızı renkte son model bir araba aldı. Sadece araba ile dönmeyen Meltem, 82 yaşındaki ABD’li kocasına vasiyet yazdırdı. Patrick, öldükten sonra tüm mal varlığını Meltem Miraloğlu’na bıraktı.

SERVET MELTEM'E KALACAK

Patric’in ölümünden sonra Meltem Miraloğlu’na oturdukları lüks villa, değeri çok yüksek olan iki ayrı ev, yine değeri çok yüksek olan iki ayrı spor araba, otobüs büyüklüğünde bir lüks karavan, lüks bir yat, bankada yüklü miktarda para kalacak.