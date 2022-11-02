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    Meltem Miraloğlu, Green Card sahibi oldu

    Kendisinden 48 yaş büyük Patrick isimli bir Amerikalı ile evlenen ünlü oyuncu Meltem Miraloğlu, muradına erdi.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2022 - 13:07
    • Güncelleme : 02.11.2022 - 13:37
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    Meltem Miraloğlu, Green Card sahibi oldu

    'Hayat Devam Ediyor' adlı diziyle ünlenen Meltem Miraloğlu, 2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük 80 yaşındaki Amerikalı Patrick Grady ile evlenmiş ve ABD’de yaşamaya başlamıştı.

    Ünlülerle ilgili yaptığı açıklamalarla bilinen ses sanatçısı Onur Akay, şimdi de ünlü oyuncunun kalıcı Green Card almaya hak kazandığını açıkladı.

    "Vatandaş olacak"

    Kendi internet sitesinde, “Muradına erdi!” başlıklı bir yazı kaleme alan Akay, “2019 yılının Eylül ayında kendisinden 48 yaş büyük 80 yaşındaki Amerikalı zengin bir adamla evlenen ünlü oyuncu Meltem Miraloğlu, kalıcı Green Card almaya hak kazandı.

    Miraloğlu, 3 yıl daha evliliğini devam ettirip, İngilizce konuşma, okuma ve yazma becerilerinde de yeterli olduğunu ispat ederse, ABD vatandaşı olabilecek.” ifadelerini kullandı.

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