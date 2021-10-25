Meltem Miraloğlu, üvey oğlu ile savaşıyor

Oyuncu Meltem Miraloğlu, 84 yaşındaki eşi Patrick Grady'in üvey oğluyla başı belada..

"Hayat Devam Ediyor" dizisiyle yıldızı parlayan Meltem Miraloğlu, Türkiye'de dizi teklifleri alamayınca Amerika'ya yerleşmişti. Miraloğlu'nun burada 84 yaşındaki Amerikalı Patrick Grady ile evlenmişti.

Miraloğlu'nun ABD'li kocasına vasiyet yazdırdığı ve Patrick'in öldükten sonra tüm mal varlığının kendisine bıraktığını da iddia etmişti.

ÜVEY OĞLU HAREKETE GEÇTİ

Bu gelişmelerin ardından Patrick'in oğlu babasının kandırıldığını düşünerek harekete geçti. Meltem Miraloğlu ile basına verdiği bilgiler yüzünden mahkemelik olan Onur Akay, "Patrick'in öz oğlu hem üvey annesi Meltem Miraloğlu'na, hem de öz babasına dava açtı. Babasının yaşlılık ve aile düzenini bozacak yaşam tarzı içinde olduğunu mahkemeye sunan öz oğlu, babasının hayatını ve parasını kontrol etmek için Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ne başvurarak vasilik ve vasiyet iptal davası açtı.

"PARASI İÇİN BERABER"

Patrick'in oğlu, Meltem'in sadece babasının parası ve Green Card için evlendiğini ekleyerek, babasının Meltem'e bıraktığı servet için yazdığı vasiyetin iptalini de istedi" dedi.