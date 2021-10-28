Meltem Miraloğlu'nun Onur Akay'a açtığı tazminat davası reddedildi

Oyuncu Meltem Miraloğlu, 80 yaşındaki Amerikalı ile evliliğini gündeme getiren ses sanatçısı Onur Akay’a, 50 bin dolarlık tazminat davası açmıştı.

Hayat Devam Ediyor dizisinin ardından yıldızı parlayan Meltem Miraloğlu, kariyerini noktalayıp Amerika'ya yerleşmişti.

50 BİN DOLARLIK DAVA

ABD'ye yerleşip, kendisinden 48 yaş büyük Patrick isimli bir Amerikalı ile evlenen ünlü oyuncu Meltem Miraloğlu, evliliği hakkında çeşitli açıklamalar yapan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay'a, 50 bin dolarlık tazminat davası açmıştı.

Mahkeme, gerekçesini sonradan açıklamak üzere davacı Meltem Miraloğlu'nun Onur Akay'a açtığı davayı ilk duruşmada reddetti.