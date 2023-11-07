Meme ameliyatı olan Bergüzar Korel'in zayıflama sırrı 'Düğüm’ dizisiyle setlere dönmeye hazırlanan oyuncu Bergüzar Korel'in verdiği kiloların sırları ortaya çıktı.

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Ekranların başarılı ve en çok kazanan oyunculardan Bergüzar Korel, yeni projesinin çekimleri için Türkiye'ye gelmiş ve bu süreçte yoğun çalıştığını söyleyerek gündeme gelmişti.

Setlere ara veren Korel, set sonunda hemen Londra'ya döndü. Yeni eve taşınan oyuncu, son haliyle gündem oldu.

3 çocuk annesi olan Bergüzar Korel, hamilelik kilolarını da bu süreçte hızla verdi. Londra ve İstanbul arasında mekik dokuyan Korel, son haliyle ve fit görünümüyle dikkat çekti.

20 kilo verdi

8 ay gibi kısa bir sürede 20 kilo vererek iğne ipliğe dönen Korel'in son pozlarına beğeni yağdı.

Meme küçülttü

Ünlü oyuncu, yaz boyunca günde 2 saat yürüyüş yaptı ve 1 saat yüzdü. Ayrıca set başlamadan önce meme küçültme ameliyatı da oldu.

Korel’in geçirdiği operasyon sonrası üst bedeni de toparlandı.