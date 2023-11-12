Meme küçültme ameliyatı olan Bergüzar Korel'den sırt dekoltesi! Sarışın olduklarından sonra paylaşımlarını artıran Bergüzar Korel, sosyal medyadan sırt dekolteli pozlarını yayınladı.

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Son zamanların gözde isimlerinden Bergüzar Korel, 3 çocuk annesi...

3 tane çocuğu olan ve zayıflamasıyla dikkati çeken Korel, bir dizisi için saçlarını sarıya boyattı.

Meme ameliyatı da olan Korel, sarı saçlarıyla kamera karşısına geçti ve iddiaları pozlar verdi.

Bergüzar büyüledi

Son pozlarıyla hayranlarını büyüleyen Bergüzar Korel'e sosyal medyadan yorum yağdı.

Sarı saçlarıyla dikkatleri üzerine çeken ve Esra Erol'a benzetilen Bergüzar Korel, seti biter bitmez ise soluğu Londra'da aldı.

Zayıflama sırrı ortaya çıktı

Ünlü oyuncu, yaz boyunca günde 2 saat yürüyüş yaptı ve 1 saat yüzdü. Ayrıca set başlamadan önce meme küçültme ameliyatı da oldu.

Korel’in geçirdiği operasyon sonrası üst bedeni de toparlandı.