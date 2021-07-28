Euro
10.1159
-0.06%
Dolar
8.5628
0.04%
Altın
496.87
0.35%
Borsa
1.36
0%
Bitcoin
339.856
7.26%
EXEN Coin
23.91
-4.43%
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Memet Ali Alabora ile Pınar Öğün boşandı

    12 yıllık evli olan Mehmet Ali Alabora-Pınar Öğün çifti, yollarını ayırdı.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2021 - 09:48
    • Güncelleme : 28.07.2021 - 10:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Memet Ali Alabora ile Pınar Öğün boşandı

    Oyuncu Memet Ali Alabora, 2009 yılında meslektaşı Pınar Öğün ile nikah masasına oturmuştu.

    Bir süre sonra Türkiye'den ayrılarak Galler'de yaşamaya başlayan çiftten kötü haber geldi.

    Alabora ile Öğün, yaptıkları ortak açıklama ile evliliklerini noktaladıklarını duyurdu.

    "ARTIK EVLİ DEĞİLİZ"

    Instagram hesaplarından birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşan Alabora ve Öğün, "Artık evli değiliz. Birbirimizi çok sevmeye devam ediyoruz. (Bu metni beraber yazdık. Bütün gün beraber iş yaptık.)" ifadelerini kullandı.

    "AŞK DOLU HAYATIN OLSUN"

    Öğün, ardından Alabora'ya, "Çok mutlu ol. Aşk dolu olsun yaşamın ve güzellikler hayatını süslesin canım benim." sözleriyle seslendi.

    Memet Ali Alabora ile Pınar Öğün boşandı #1

    Memet Ali Alabora ile Pınar Öğün boşandı #2

    Memet Ali Alabora ile Pınar Öğün boşandı #3

    Memet Ali Alabora ile Pınar Öğün boşandı #4

    Memet Ali Alabora ile Pınar Öğün boşandı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir