Memet Ali Alabora ile Pınar Öğün boşandı

12 yıllık evli olan Mehmet Ali Alabora-Pınar Öğün çifti, yollarını ayırdı.

Oyuncu Memet Ali Alabora, 2009 yılında meslektaşı Pınar Öğün ile nikah masasına oturmuştu.

Bir süre sonra Türkiye'den ayrılarak Galler'de yaşamaya başlayan çiftten kötü haber geldi.

Alabora ile Öğün, yaptıkları ortak açıklama ile evliliklerini noktaladıklarını duyurdu.

"ARTIK EVLİ DEĞİLİZ"

Instagram hesaplarından birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşan Alabora ve Öğün, "Artık evli değiliz. Birbirimizi çok sevmeye devam ediyoruz. (Bu metni beraber yazdık. Bütün gün beraber iş yaptık.)" ifadelerini kullandı.

"AŞK DOLU HAYATIN OLSUN"

Öğün, ardından Alabora'ya, "Çok mutlu ol. Aşk dolu olsun yaşamın ve güzellikler hayatını süslesin canım benim." sözleriyle seslendi.