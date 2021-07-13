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- Meral Kaplan ile Kıvılcım Ural arkadaş oldu
Meral Kaplan ile Kıvılcım Ural arkadaş oldu
Meral Kaplan, bir dönem can yoldaşı olan Seçkin Piriler’in, Kaan Tangöze ile boşanmasına sebep olan Kıvılcım Ural’la kanka oldu.
- Haber Merkezi
- 13.07.2021 - 09:27
- Güncelleme : 13.07.2021 - 09:38
Bir dönem çok yakın arkadaş olan yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Meral Kaplan ile Seçkin Piriler arasındaki gerilim, gün geçtikçe artmaya devam ediyor.
SEÇKİN PİRİLER'İ SUÇLAMIŞTI
Meral Kaplan, eşi Erhan Kanioğlu'na açtığı boşanma davasını geçtiğimiz aylarda kaybetmiş, 6 yaşındaki kızı Eda'nın velayetini ise babası almıştı. Davayı kaybetme sebebi olarak Seçkin Piriler'i gösteren Kaplan, yakın arkadaşının evini basmıştı. İkili arasındaki kavga, önceki gün farklı bir boyut kazandı.
KIVILCIM'LA KANKA OLDU
Bodrum'a tatile giden Kaplan, Seçkin Piriler'in 2017'de boşandığı Kaan Tangöze'nin şimdiki eşi Kıvılcım Ural'la bir araya geldi. Önceki gün Gündoğan'da bir plajda görüntülenen ikilinin, yakın dostluğu dikkat çekti.