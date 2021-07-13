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Meral Kaplan ile Kıvılcım Ural arkadaş oldu

Meral Kaplan ile Kıvılcım Ural arkadaş oldu

Meral Kaplan, bir dönem can yoldaşı olan Seçkin Piriler’in, Kaan Tangöze ile boşanmasına sebep olan Kıvılcım Ural’la kanka oldu.