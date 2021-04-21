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    Meral Kaplan kızının velayetini kaybetti

    Kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan, mahkeme çıkışı ağladı.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2021 - 12:52
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 13:09
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    Meral Kaplan kızının velayetini kaybetti

    Oyuncu ve eski manken Meral Kaplan ile iş insanı eşi Erhan Kanioğlu, boşandı.

    200 BİN TL TAZMİNAT

    Mahkeme, çiftin 6 yaşındaki kızlarının velayetini babaya verip, Meral Kaplan'ın, Erhan Kanioğlu'na 200 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti.

    "RUH SAĞLIĞIM İÇİN RAPOR İSTEDİLER"

    Duruşma sonrası basın açıklaması yapan Meral Kaplan, gözyaşları içinde "Çocuğum doğduğundan beri mahkemelerdeyim. Şiddet görsemde ispatlayamadım. Mahkeme bir anda 6 yaşındaki çocuğumu benden aldı. Bir de tazminat ödememe hükmettiler. Ben pes etmeyince çocuğumun velayeti alındı ama buna izin vermeyeceğim. Ruh sağlığım için rapor istediler her şey tamam bir sıkıntı yok. Mahkeme hiçbir gerekçe göstermedi." dedi.

    Meral Kaplan kızının velayetini kaybetti #1Meral Kaplan kızının velayetini kaybetti #2

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