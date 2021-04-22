Meral Kaplan, Seçkin Piriler'in kapısına dayandı

6 yaşındaki kızı Ela’nın velayetini kaybeden Meral Kaplan, mahkemeden sonra bir ara yakın arkadaşı olan Seçkin Piriler'in yanına gitti.

Meral Kaplan ile iş insanı Erhan Kanioğlu, 2011’de nikah masasına oturmuştu. 2015’te de kızları Eda dünyaya gelmişti.

Kaplan, 2018’de ihanete ve şiddete uğradığını söyleyerek boşanma davası açmıştı. 2 milyon lira tazminat ile çocuğunun velayetini istemişti. Kanioğlu da karşı boşanma davası açmış ve Meral Kaplan’dan maddi-manevi toplam 1 milyon 50 bin lira tazminat talebinde bulunmuştu. Dava önceki gün sonuçlandı.

TAZMİNAT ÖDEYECEK

Mahkeme, 6 yaşındaki kızları Ela’nın velayetini baba Erhan Kanioğlu’na verdi. Meral Kaplan’ın tazminat isteğini reddetti. Üstelik eski eşine 200 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

"ÇOCUĞUMU BENDEN ALDILAR"

Mahkeme çıkışı gözyaşlarına boğulan Meral Kaplan, “Şiddet gördüm ama ispatlayamadım. 6 yaşındaki çocuğum benden alındı. Bir de tazminat ödememe hükmettiler. Pes etmeyeceğim.” dedi.

"MUTLU MUSUN?"

Ardından soluğu kanlı bıçaklı olduğu, eski dostu Seçkin Piriler’in evinde aldı. Boşanma sürecinde Erhan Kanioğlu’na destek veren Seçkin’e şöyle bağırdı: “Sana bir şey sormak için geldim. Benim kardeşim gibiydin. Kızımı kaybettim, şimdi mutlu musun?”

"KORONAYIM GELME"

Meral Kaplan’ı kapıda gören Seçkin Piriler içeriden “Meral; inan ben bir şey yapmadım, hiçbir şey söylemedim. Koronayım, kapıyı açamıyorum. Beni karıştırma lütfen.” karşılığını verdi.