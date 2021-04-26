Meral Kaplan: Seçkin'e dava açıyorum

Eski dostlar Meral Kaplan ile Seçkin Piriler, mahkemede karşılaşacak.

Altı yaşındaki kızının velayetinin eski eşine verilmesiyle yıkılan Meral Kaplan, davada eski eşinin tarafında yer alan Seçkin Piriler'le kanlı bıçaklı oldu.

"EVİM BASTI"

Isntagram hesabından açıklama yapan davayla hiçbir ilgisi olmadığını söylwywn Seçkin Piriler'in "Evimi bastı, dava açacağım" demişti.

"ŞANTAJ VE TEHDİT VAR"

Kızının velayetini Seçkin Piriler yüzünden kaybettiğini söyleyen Kaplan, yanıt verdi: "Asıl ben ona şantaj ve tehdit suçlamalarıyla dava açıyorum."