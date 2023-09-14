Merbe Boluğur, benzin zammına isyan etti Benzin fiyatlarına yapılan zamları eleştiren Merve Boluğur, sosyal medyada yine gündem olmayı başardı.

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53 gün evli kaldıktan sonra Mert Aydın'dan boşanan Merve Boluğur, paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

"Bu nasıl zihniyet"

Geçtiğimiz günlerde görüntülenen oyuncu, "Evlenme merakında olan genç kızları hayretle izliyorum. 20, 21 yaşında hiçbir mesleği yokken gidip de elin adamına hizmet etmek için can atıyorlar. Ekonomik özgürlük, iş, meslek hiçbir şey yok gidip onun eline bakacaksın. Nasıl bir zihniyet?" isyanıyla dikkat çekmişti.

Daha bu açıklaması gündemden düşmeden Merve Boluğur, artan benzin fiyatına sitem etti. Ancak bu sitem biraz ilginçti.

"40 TL oldu"

Oyuncu, "Erkekler Allah belanızı versin benzin 40 TL oldu." paylaşımıyla şaşırttı. Merve Boluğur'un paylaşımını görenler "Taktı erkeklere" yorumlarında bulundu.