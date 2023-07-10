Merce Boluğur çocuk havuzunda Uzun süredir ekranlarda yer alamayan Merve Boluğur, Çeşme'da tatil yapıyor.

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Her yaptığı şey olay olan ünlü isimlerden oyuncu Merve Boluğur, Bodrum tatilini bitirip Çeşme'ye geçti. Aqua parka giden ünlü oyuncu, su parkında çocuklar gibi eğlendi.

'Lolita'

Boluğur, çocuklar gibi eğlendi. Kaydı, sularla oynadı, dans etti. Fotoğraflarının altına da 'Lolita' notunu düştü.

Merve Boluğur, önceki gün plajda köpeğini yüzdürürken görüntülenmişti.

2015–2017 yılları arasında popçu Murat Dalkılıç ile evlilik yaşayan Merve Boluğur, ikinci evliliğini sevgiliyken bile 'Kocam' notuyla paylaşımlar yaptığı DJ Mert Aydın ile yapmıştı. Ancak ünlü oyuncunun mutluluğu kısa sürmüştü.