Merdivenlerden düşen Reha Muhtar yoğun bakıma alındı Yalısının merdivenlerinden düşerek ağır yaralanan ve bilinci kapanan Reha Muhtar yoğun bakımda entübe edildi.

Haber Merkezi

Geçtiğimiz günlerde velayet ve nafaka davalarıyla gündeme gelen Reha Muhtar yine gündemde...

Bu kez ciddi bir sağlık sorunuyla...

Bir döneme damga vuran ünlü spiker, İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki yalısında merdivenlerden yuvarlandı.

ENTÜBE EDİLDİ

Düşme sonucu ağır yaralanan Muhtar'ın bilinci kapandı.

Hastaneye kaldırılan Muhtar'ın entübe edildiği öğrenildi. Ünlü sunucunun sağlık durumuna ilişkin hastane ve aileden henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.

GÜNDEM OLAN NAFAKA KARARI

Muhtar ve eski eşi Deniz Uğur arasındaki boşanma davasında mahkeme, Uğur'un Muhtar'a nafaka ödemesine hükmetmişti.

Mahkemenin bu emsal oluşturacak kararı kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.