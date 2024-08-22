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Merdivenlerden düşmüştü: Reha Muhtar uyandırıldı

Merdivenlerden düşmüştü: Reha Muhtar uyandırıldı Yalısının merdivenlerinden düşerek ağır yaralanan ve bilinci kapanan Reha Muhtar'ın uyandırıldığı ve durumunun da stabil olduğu öğrenildi.