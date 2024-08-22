Eski eşi Deniz Uğur'la velayet ve nafaka davalarıyla gündeme gelen Reha Muhtar, geçtiğimiz günlerde evinde bir kaza geçirdi.
İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki yalısında merdivenlerden yuvarlanan ve hastaneye kaldırılan Muhtar'ın bilincinin kapalı olduğu öğrenilmişti.
UYANDIRILDI
Entübe edilen Reha Muhtar'ın sağlık durumu hakkında yeni bilgiler geldi.
Muhtar’ın tedavisinin devam ettiği hastaneden edinilen bilgilere göre; bir süredir uyutulan ünlü isim, uyandırıldı. Muhtar’ın durumunun stabil olduğu öğrenildi.
DENİZ UĞUR VE NİLÜFER BİRBİRİNE GİRDİ
Reha Muhtar'ın hastaneye kaldırılmasının ardından oğlu Poyraz'ın Nilüfer tarafından kaçırıldığını söyleyen Deniz Uğur, ortalığı birbirine kattı.
Konuya dair açıklama yapan Nilüfer ise söylentilerin yalan olduğunu ve Poyraz'ın annesinin yanına gitmek istemediğini belirtti.
Bunun akabinde Deniz Uğur, avukatı aracılığıyla dün Nilüfer ve kızı hakkında suç duyurusunda bulundu.
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