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Meriç Aral ve Serkan Keskin'in bebekleri oluyor! Cinsiyeti de belli oldu

Meriç Aral ve Serkan Keskin'in bebekleri oluyor! Cinsiyeti de belli oldu Ekranların iki ünlü oyuncusu Meriç Aral-Serkan Keskin çiftinden sevindiren haber geldi. Meriç Aral, bebeğinin cinsiyetini açıkladı.