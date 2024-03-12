Mert Demir ile aşk yaşadığı iddia edilen Serenay Sarıkaya'ın son paylaşımı dikkat çekti Serenay Sarıkaya, 'Ateşe Düştüm' şarkısıyla adından söz ettiren müzisyen Mert Demir ile aşk yaşadığını doğrular hamlelerde bulunmaya devam ediyor.

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Aylardır aşk yaşadıkları iddiasıyla gündem olan ekranların güzel oyuncusu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir, bu konudaki ısrarlı sorulara rağmen net bir açıklamada bulunmuyorlar.

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından sıkça söz ettiren Sarıkaya, sosyal medyada söz konusu iddiaları güçlendiren bir hamlede bulundu.

Sarıkaya, bu paylaşımıyla 'aşk' iddialarını güçlendiren bir hamlede daha bulundu.

"Sahneye çıkış full versiyon"

Oyuncu, Mert Demir'in "08.03.2024 Zorlu konseri. Sahneye çıkış full versiyon" mesajı ile sosyal medya hesabından paylaştığı videoya, kalp ve gül emojileriyle yorum bıraktı.

Mert ok saplanmış kalp emojisi yolladı

Mert Demir'in de ok saplanmış kalp emojisiyle Sarıkaya'ya karşılık vermesi dikkatlerden kaçmadı.