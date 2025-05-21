Mert Demir imaj değiştirdi! Son hali şaşırttı

Haber Merkezi

Hem özel hayatı hem de imajıyla gündemden düşmeyen Mert Demir, sürpriz bir şekilde imaj değişikliğine gitti. Şarkıcının son halini görenler çok şaşırdı.

SAKALLAR UZADI

Sakallarını uzatan Mert Demir, geçtiğimiz günlerde Serenay Sarıkaya ile görüntülenmiş ve son hali çok konuşulmuştu.

Mert Demir'in son gönderisinde imajını değiştirdiği görüldü. Demir'in saçlarını kısa kestirdiği, sakallarını da kısalttığı ortaya çıktı.

İddialara göre sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın yönlendirmesiyle imaj değişikliğine giden Demir'e yorum yağdı.