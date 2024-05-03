Şu sıralar ekranların reyting rekorları kıran yapımlarından Kızılcık Şerbeti dizisinin başrollerinden Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün, uzun zamandır birlikte olduğu iddia ediliyordu.
Ancak bu aşk kısa sürmüş ve ikilinin arasındaki gerilimin sete de yansıdığı söylenmişti.
Öpüşme krizi
İddialara göre, ayrıldıktan sonra Sıla Türkoğlu rol icabı da olsa Doğukan Güngör'ü öpmek istememişti. Sette yaşanan bu öpüşme krizi uzun süre yankı buldu.
Feyza Civelek duyurmuştu
Dizinin Nilay'ı Feyza Civelek, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün dizi ekibiyle birlikte gittikleri Cannes Festivali'nde barıştığını söylemişti.
Mert Demir konserinde aşka geldiler
Aralarındaki krizi atlatan Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, Mert Demir konserinde görüntülendi.
İkilinin son görüntüsü çiftin sevenlerini heyecanlandırdı. Sosyal medyada 'aşk yeniden mi?' yorumları yapıldı.
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