Mert Demir sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı paylaştı: "İyi ki doğdun fıstığım"

Türk pop ve alternatif müziğin son yıllardaki parlayan yıldızı Mert Demir, uzun bir süredir ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile birlikte.

Sürekli ayrılık iddialarıyla gündeme gelen çift, yine herkesi şaşırtan bir paylaşımda bulundu.

33 OLDU

Mert Demir bugün 33 yaşına giren sevgilisi Serenay Sarıkaya için sosyal medya hesabından özel ve romantik bir paylaşım yaptı.

"HASTAYIM BİZE"

Sarıkaya ile ilişkisinden kareler ve videolat paylaşan Demir; "İyi ki doğdun fıstığım, tüm saçmalıkların içinde hasta olduğum tek şey biz." yazdı.

Son zamanlarda birlikte görünmemeleri ve sosyal medyada etkileşimde bulunmamaları, hayranları tarafından "ayrılık sinyali" olarak değerlendirilmişti.