Mert Fırat'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Mert Fırat ve İdil Fırat çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.

Mert-İdil Fırat çifti, beş aylık ilişkilerini Eylül 2018'de jet hızıyla nikah masasına taşımışlardı. Yaklaşık 3 buçuk aylık hamile olan İdil Fırat’ın, bebeğinin cinsiyeti belli oldu.

İlk kez annelik heyecanı yaşayan İdil Fırat'ın bebeğinin cinsiyetinin, gittikleri doktor kontrolünde erkek olduğu söylendi. İdil Hanım'ın erkek bebek beklediği ve çiftin çok heyecanlı oldukları belirtildi.

"BİZ BEBEK BEKLİYORUZ"

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından İdil-Mert Fırat çifti, geçtiğimiz aylarda bebek bekledikleri haberini, karantinada "Gönül isterdi ki daha sağlıklı ve huzurlu günlerde sevdiklerimize sarılarak müjdeli haberi verelim, fakat bir karantina gününe kısmet oldu. Biz bebek bekliyoruz. Oldukça heyecanlı ve mutluyuz." sözleriyle duyurmuşlardı.