Mert Fırat'ın eşi İdil Fırat koronavirüse yakalandı

Sosyetik güzel İdil Fırat'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Başarılı oyuncu Mert Fırat, mart ayında koronavirüse yakalanmıştı.

SURİYE'YE GÖNDERDİLER

O dönem 'Kefaret' dizisinde rol alan Fırat, senaryo gereği Suriye'ye gitmiş gibi gösterilmiş, kısa sürede sağlığına kavuşup setlere geri dönmüştü.

MERT FIRAT NEGATİF

Bu kez de sosyetik güzelin koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Eşinin virüsü kapmasının ardından Mert Fırat da test yaptırdı. Ünlü oyuncunun testinin negatif olduğu öğrenildi.

Karantinaya giren ve evinde tedavi gören İdil Fırat'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Mert Fırat ve iş insanı Önder Fırat’ın kızı İdil Fırat, 2018'in Eylül ayında Alaçatı'da nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, geçtiğimiz yıl da Seyhan Mia adını verdikleri kızlarını kucaklarına almıştı.