Mert Öcal'dan aldatma iddiası

Survivor Mert Öcal'dan Nisa hakkında şoke eden aldatma iddiası geldi.

Survivor 2022 yarışmasında olaylar bitmiyor. Yarışmadan daha çok yarışanların aşk hayatları konuşulan programda son olarak Survivor Mert Öcal'dan herkesi şaşırtan bir iddia geldi.

Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın yaşadığı olaylı aşk yarışmaya damga vururken, Öcal'ın aldatma iddiası ortalığı karıştırdı.

"Sevgiliniz varken snowboard yaptınız mı?"

Öcal'ın paylaşımı Nisa'nın hayranlarını adeta şoke etti. Öcal'ın attığı bir tweette "Mesela hiç sevgiliniz varken snowboard yaptınız mı ;) tweet bu kadar, kaşınırsanız devamı gelir..." ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Olay sonrası Mert Öcal, daha fazla dayanamayarak Twitter hesabını kapatmak durumunda kaldı.